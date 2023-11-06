1 ليو روماني إلى بيزو تشيلي

تحويل RON إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١ ron
١٩٠ clp

1.00000 RON = 190.04400 CLP

Mid-market exchange rate at 13:51
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931351.36621.538580.8075261.350250.8980583.2405
1EUR1.073711.466891.651970.8671.449760.9641589.3753
1CAD0.7319570.68171511.126170.5910750.9883250.65733460.9285
1AUD0.649950.6053370.88796210.5248520.8775950.58368854.1022

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Chilean Peso
1 RON190.04400 CLP
5 RON950.22000 CLP
10 RON1900.44000 CLP
20 RON3800.88000 CLP
50 RON9502.20000 CLP
100 RON19004.40000 CLP
250 RON47511.00000 CLP
500 RON95022.00000 CLP
1000 RON190044.00000 CLP
2000 RON380088.00000 CLP
5000 RON950220.00000 CLP
10000 RON1900440.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Romanian Leu
1 CLP0.00526 RON
5 CLP0.02631 RON
10 CLP0.05262 RON
20 CLP0.10524 RON
50 CLP0.26310 RON
100 CLP0.52619 RON
250 CLP1.31549 RON
500 CLP2.63097 RON
1000 CLP5.26194 RON
2000 CLP10.52388 RON
5000 CLP26.30970 RON
10000 CLP52.61940 RON