بيزو تشيلي إلى توغروغ منغولي

تحويل CLP إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
3933.89 mnt

1.00000 CLP = 3.93389 MNT

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى MNT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MNT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065288.56071.437381.661520.96518.2109
1GBP1.155211.2305102.3041.660441.919361.1147721.0369
1USD0.93880.812678183.141.34941.559820.9059517.0962
1INR0.01129170.009774810.012027910.01623050.01876140.01089670.205631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / التوغروغ المنغولي
1 CLP3.93389 MNT
5 CLP19.66945 MNT
10 CLP39.33890 MNT
20 CLP78.67780 MNT
50 CLP196.69450 MNT
100 CLP393.38900 MNT
250 CLP983.47250 MNT
500 CLP1966.94500 MNT
1000 CLP3933.89000 MNT
2000 CLP7867.78000 MNT
5000 CLP19669.45000 MNT
10000 CLP39338.90000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Chilean Peso
1 MNT0.25420 CLP
5 MNT1.27101 CLP
10 MNT2.54201 CLP
20 MNT5.08402 CLP
50 MNT12.71005 CLP
100 MNT25.42010 CLP
250 MNT63.55025 CLP
500 MNT127.10050 CLP
1000 MNT254.20100 CLP
2000 MNT508.40200 CLP
5000 MNT1271.00500 CLP
10000 MNT2542.01000 CLP