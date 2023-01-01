يوان صيني إلى توغروغ منغولي

تحويل CNY إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٤٧٥٬٧٩٠ mnt

1.00000 CNY = 475.79000 MNT

متوسط سعر صرف السوق عند 8:2 UTC
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CNY إلى MNT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 MNT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.0654588.56711.436921.661650.964818.2033
1GBP1.1556711.2314102.3621.660731.920461.1149921.0386
1USD0.938550.812084183.12651.348651.559580.905417.0851
1INR0.01129090.009769250.012029910.01622410.01876150.01089180.205531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / التوغروغ المنغولي
1 CNY475.79000 MNT
5 CNY2378.95000 MNT
10 CNY4757.90000 MNT
20 CNY9515.80000 MNT
50 CNY23789.50000 MNT
100 CNY47579.00000 MNT
250 CNY118947.50000 MNT
500 CNY237895.00000 MNT
1000 CNY475790.00000 MNT
2000 CNY951580.00000 MNT
5000 CNY2378950.00000 MNT
10000 CNY4757900.00000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Chinese Yuan RMB
1 MNT0.00210 CNY
5 MNT0.01051 CNY
10 MNT0.02102 CNY
20 MNT0.04204 CNY
50 MNT0.10509 CNY
100 MNT0.21018 CNY
250 MNT0.52544 CNY
500 MNT1.05089 CNY
1000 MNT2.10177 CNY
2000 MNT4.20354 CNY
5000 MNT10.50885 CNY
10000 MNT21.01770 CNY