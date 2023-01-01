شيكل إسرائيلي جديد إلى توغروغ منغولي

تحويل ILS إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٩١١٬٠٤٥ mnt

1.00000 ILS = 911.04500 MNT

متوسط سعر صرف السوق عند 14:59 UTC
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ILS إلى MNT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 MNT
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06688.61711.438511.660310.962318.3222
1GBP1.152611.2287102.1421.658071.913711.1091521.1186
1USD0.93810.813868183.13051.349451.557510.902717.1878
1INR0.01128450.009790250.012029310.01623290.01873570.01085880.206757

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / التوغروغ المنغولي
1 ILS911.04500 MNT
5 ILS4555.22500 MNT
10 ILS9110.45000 MNT
20 ILS18220.90000 MNT
50 ILS45552.25000 MNT
100 ILS91104.50000 MNT
250 ILS227761.25000 MNT
500 ILS455522.50000 MNT
1000 ILS911045.00000 MNT
2000 ILS1822090.00000 MNT
5000 ILS4555225.00000 MNT
10000 ILS9110450.00000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Israeli New Sheqel
1 MNT0.00110 ILS
5 MNT0.00549 ILS
10 MNT0.01098 ILS
20 MNT0.02195 ILS
50 MNT0.05488 ILS
100 MNT0.10976 ILS
250 MNT0.27441 ILS
500 MNT0.54882 ILS
1000 MNT1.09764 ILS
2000 MNT2.19528 ILS
5000 MNT5.48820 ILS
10000 MNT10.97640 ILS