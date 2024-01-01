10 توغروغ منغولي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MNT إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

10 mnt
0.01 ils

1.00000 MNT = 0.00105 ILS

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Israeli New Sheqel
1 MNT0.00105 ILS
5 MNT0.00526 ILS
10 MNT0.01051 ILS
20 MNT0.02102 ILS
50 MNT0.05255 ILS
100 MNT0.10511 ILS
250 MNT0.26277 ILS
500 MNT0.52554 ILS
1000 MNT1.05108 ILS
2000 MNT2.10216 ILS
5000 MNT5.25540 ILS
10000 MNT10.51080 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / التوغروغ المنغولي
1 ILS951.40300 MNT
5 ILS4757.01500 MNT
10 ILS9514.03000 MNT
20 ILS19028.06000 MNT
50 ILS47570.15000 MNT
100 ILS95140.30000 MNT
250 ILS237850.75000 MNT
500 ILS475701.50000 MNT
1000 ILS951403.00000 MNT
2000 ILS1902806.00000 MNT
5000 ILS4757015.00000 MNT
10000 ILS9514030.00000 MNT