توغروغ منغولي إلى دولار كندي

تحويل MNT إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
0.39 cad

1.00000 MNT = 0.00039 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:21 UTC
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MNT إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066188.62171.43711.662150.963718.3716
1GBP1.1533411.2296102.2131.65751.917061.1114721.1891
1USD0.9380.813273183.1271.3481.559090.9039517.2325
1INR0.01128390.00978350.012029810.01621620.01875550.01087430.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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MNT إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / دولار كندي
1 MNT0.00039 CAD
5 MNT0.00194 CAD
10 MNT0.00388 CAD
20 MNT0.00776 CAD
50 MNT0.01940 CAD
100 MNT0.03879 CAD
250 MNT0.09698 CAD
500 MNT0.19396 CAD
1000 MNT0.38791 CAD
2000 MNT0.77583 CAD
5000 MNT1.93957 CAD
10000 MNT3.87914 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / التوغروغ المنغولي
1 CAD2577.89000 MNT
5 CAD12889.45000 MNT
10 CAD25778.90000 MNT
20 CAD51557.80000 MNT
50 CAD128894.50000 MNT
100 CAD257789.00000 MNT
250 CAD644472.50000 MNT
500 CAD1288945.00000 MNT
1000 CAD2577890.00000 MNT
2000 CAD5155780.00000 MNT
5000 CAD12889450.00000 MNT
10000 CAD25778900.00000 MNT