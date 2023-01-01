توغروغ منغولي إلى دولار أمريكي

تحويل MNT إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
0.29 usd

1.00000 MNT = 0.00029 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
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MNT إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.065988.60511.436891.661830.964218.3681
1GBP1.153211.2293102.1881.657161.916591.1119221.1839
1USD0.93820.813471183.1271.348051.559090.9045517.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621680.01875550.01088150.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / دولار أمريكي
1 MNT0.00029 USD
5 MNT0.00144 USD
10 MNT0.00288 USD
20 MNT0.00576 USD
50 MNT0.01439 USD
100 MNT0.02878 USD
250 MNT0.07194 USD
500 MNT0.14389 USD
1000 MNT0.28777 USD
2000 MNT0.57554 USD
5000 MNT1.43885 USD
10000 MNT2.87770 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / التوغروغ المنغولي
1 USD3475.00000 MNT
5 USD17375.00000 MNT
10 USD34750.00000 MNT
20 USD69500.00000 MNT
50 USD173750.00000 MNT
100 USD347500.00000 MNT
250 USD868750.00000 MNT
500 USD1737500.00000 MNT
1000 USD3475000.00000 MNT
2000 USD6950000.00000 MNT
5000 USD17375000.00000 MNT
10000 USD34750000.00000 MNT