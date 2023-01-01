توغروغ منغولي إلى يورو

تحويل MNT إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٠٫٢٧ eur

1.00000 MNT = 0.00027 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:22 UTC
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MNT إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.06688.61341.436911.661730.963718.37
1GBP1.1535411.22955102.2091.657371.916681.1116621.1883
1USD0.93810.813306183.1271.347951.558850.90417.2326
1INR0.0112850.009783890.012029810.01621550.01875260.01087490.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / اليورو
1 MNT0.00027 EUR
5 MNT0.00135 EUR
10 MNT0.00270 EUR
20 MNT0.00540 EUR
50 MNT0.01350 EUR
100 MNT0.02700 EUR
250 MNT0.06749 EUR
500 MNT0.13498 EUR
1000 MNT0.26995 EUR
2000 MNT0.53991 EUR
5000 MNT1.34977 EUR
10000 MNT2.69953 EUR
معدلات التحويل اليورو / التوغروغ المنغولي
1 EUR3704.35000 MNT
5 EUR18521.75000 MNT
10 EUR37043.50000 MNT
20 EUR74087.00000 MNT
50 EUR185217.50000 MNT
100 EUR370435.00000 MNT
250 EUR926087.50000 MNT
500 EUR1852175.00000 MNT
1000 EUR3704350.00000 MNT
2000 EUR7408700.00000 MNT
5000 EUR18521750.00000 MNT
10000 EUR37043500.00000 MNT