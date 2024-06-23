تحويل EUR إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

ألف يورو إلى توغروغ منغولي

1,000 eur
3,625,270 mnt

€1.000 EUR = ₮3,625 MNT

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / التوغروغ المنغولي
1 EUR٣٬٦٢٥٫٢٧٠٠٠ MNT
5 EUR١٨٬١٢٦٫٣٥٠٠٠ MNT
10 EUR٣٦٬٢٥٢٫٧٠٠٠٠ MNT
20 EUR٧٢٬٥٠٥٫٤٠٠٠٠ MNT
50 EUR١٨١٬٢٦٣٫٥٠٠٠٠ MNT
100 EUR٣٦٢٬٥٢٧٫٠٠٠٠٠ MNT
250 EUR٩٠٦٬٣١٧٫٥٠٠٠٠ MNT
500 EUR١٬٨١٢٬٦٣٥٫٠٠٠٠٠ MNT
1000 EUR٣٬٦٢٥٬٢٧٠٫٠٠٠٠٠ MNT
2000 EUR٧٬٢٥٠٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ MNT
5000 EUR١٨٬١٢٦٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ MNT
10000 EUR٣٦٬٢٥٢٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / اليورو
1 MNT٠٫٠٠٠٢٨ EUR
5 MNT٠٫٠٠١٣٨ EUR
10 MNT٠٫٠٠٢٧٦ EUR
20 MNT٠٫٠٠٥٥٢ EUR
50 MNT٠٫٠١٣٧٩ EUR
100 MNT٠٫٠٢٧٥٨ EUR
250 MNT٠٫٠٦٨٩٦ EUR
500 MNT٠٫١٣٧٩٢ EUR
1000 MNT٠٫٢٧٥٨٤ EUR
2000 MNT٠٫٥٥١٦٨ EUR
5000 MNT١٫٣٧٩٢١ EUR
10000 MNT٢٫٧٥٨٤٢ EUR