كرونة نروجية إلى توغروغ منغولي

تحويل NOK إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
322186 mnt

1.00000 NOK = 322.18600 MNT

متوسط سعر صرف السوق عند 0:15 UTC
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NOK إلى MNT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 MNT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0656588.32051.436231.662870.964618.3576
1GBP1.15311.2288101.8421.656121.917451.1121921.1682
1USD0.93840.813802182.87951.347751.560430.905117.2267
1INR0.01132240.00981910.012065710.01626160.01882770.01092070.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / التوغروغ المنغولي
1 NOK322.18600 MNT
5 NOK1610.93000 MNT
10 NOK3221.86000 MNT
20 NOK6443.72000 MNT
50 NOK16109.30000 MNT
100 NOK32218.60000 MNT
250 NOK80546.50000 MNT
500 NOK161093.00000 MNT
1000 NOK322186.00000 MNT
2000 NOK644372.00000 MNT
5000 NOK1610930.00000 MNT
10000 NOK3221860.00000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / كروني نرويجي
1 MNT0.00310 NOK
5 MNT0.01552 NOK
10 MNT0.03104 NOK
20 MNT0.06208 NOK
50 MNT0.15519 NOK
100 MNT0.31038 NOK
250 MNT0.77595 NOK
500 MNT1.55190 NOK
1000 MNT3.10380 NOK
2000 MNT6.20760 NOK
5000 MNT15.51900 NOK
10000 MNT31.03800 NOK