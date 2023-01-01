فورنت مجري إلى توغروغ منغولي

تحويل HUF إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٩٥٬٥٤٩٫٤٠ mnt

1.00000 HUF = 9.55494 MNT

متوسط سعر صرف السوق عند 14:31 UTC
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HUF إلى MNT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 MNT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.066388.64421.439081.661550.9626518.3184
1GBP1.1522711.22865102.1411.658191.914531.1092421.1075
1USD0.93780.813901183.13251.34961.558240.902917.1794
1INR0.01128110.009790410.01202910.01623430.0187440.0108610.206651

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / التوغروغ المنغولي
2000 HUF19109.88000 MNT
5000 HUF47774.70000 MNT
10000 HUF95549.40000 MNT
15000 HUF143324.10000 MNT
20000 HUF191098.80000 MNT
30000 HUF286648.20000 MNT
40000 HUF382197.60000 MNT
50000 HUF477747.00000 MNT
60000 HUF573296.40000 MNT
100000 HUF955494.00000 MNT
150000 HUF1433241.00000 MNT
200000 HUF1910988.00000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Hungarian Forint
1 MNT0.10466 HUF
5 MNT0.52329 HUF
10 MNT1.04658 HUF
20 MNT2.09316 HUF
50 MNT5.23290 HUF
100 MNT10.46580 HUF
250 MNT26.16450 HUF
500 MNT52.32900 HUF
1000 MNT104.65800 HUF
2000 MNT209.31600 HUF
5000 MNT523.29000 HUF
10000 MNT1046.58000 HUF