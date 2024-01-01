1 توغروغ منغولي إلى فورنت مجري

تحويل MNT إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1 mnt
0 huf

1.00000 MNT = 0.10759 HUF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Hungarian Forint
1 MNT0.10759 HUF
5 MNT0.53796 HUF
10 MNT1.07592 HUF
20 MNT2.15184 HUF
50 MNT5.37960 HUF
100 MNT10.75920 HUF
250 MNT26.89800 HUF
500 MNT53.79600 HUF
1000 MNT107.59200 HUF
2000 MNT215.18400 HUF
5000 MNT537.96000 HUF
10000 MNT1075.92000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / التوغروغ المنغولي
2000 HUF18588.82000 MNT
5000 HUF46472.05000 MNT
10000 HUF92944.10000 MNT
15000 HUF139416.15000 MNT
20000 HUF185888.20000 MNT
30000 HUF278832.30000 MNT
40000 HUF371776.40000 MNT
50000 HUF464720.50000 MNT
60000 HUF557664.60000 MNT
100000 HUF929441.00000 MNT
150000 HUF1394161.50000 MNT
200000 HUF1858882.00000 MNT