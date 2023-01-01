توغروغ منغولي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل MNT إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٠٫٤٩ nzd

1.00000 MNT = 0.00049 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:28 UTC
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MNT إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436831.662090.9636518.3684
1GBP1.1533411.22935102.1921.657161.916971.1114121.1851
1USD0.93820.813438183.1271.3481.559330.9040517.2328
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621620.01875840.01087550.207307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / دولار نيوزيلندي
1 MNT0.00049 NZD
5 MNT0.00243 NZD
10 MNT0.00485 NZD
20 MNT0.00970 NZD
50 MNT0.02426 NZD
100 MNT0.04852 NZD
250 MNT0.12131 NZD
500 MNT0.24262 NZD
1000 MNT0.48524 NZD
2000 MNT0.97047 NZD
5000 MNT2.42619 NZD
10000 MNT4.85237 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / التوغروغ المنغولي
1 NZD2060.85000 MNT
5 NZD10304.25000 MNT
10 NZD20608.50000 MNT
20 NZD41217.00000 MNT
50 NZD103042.50000 MNT
100 NZD206085.00000 MNT
250 NZD515212.50000 MNT
500 NZD1030425.00000 MNT
1000 NZD2060850.00000 MNT
2000 NZD4121700.00000 MNT
5000 NZD10304250.00000 MNT
10000 NZD20608500.00000 MNT