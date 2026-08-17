الجمهورية التشيكية كوروناس إلى توغروغ منغولي

حوّل CZK إلى MNT بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 171.9 MNT
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى MNT،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى MNT متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى MNT اليوم

CZKMNT
1 CZK171.87 MNT
5 CZK859.36 MNT
10 CZK1,718.72 MNT
20 CZK3,437.44 MNT
50 CZK8,593.60 MNT
100 CZK17,187.20 MNT
250 CZK42,968 MNT
500 CZK85,936 MNT
1000 CZK171,872 MNT
2000 CZK343,744 MNT
5000 CZK859,360.00 MNT
10000 CZK1,718,720.00 MNT
MNTCZK
1 MNT0.01 CZK
5 MNT0.03 CZK
10 MNT0.06 CZK
20 MNT0.12 CZK
50 MNT0.29 CZK
100 MNT0.58 CZK
250 MNT1.45 CZK
500 MNT2.91 CZK
1000 MNT5.82 CZK
2000 MNT11.64 CZK
5000 MNT29.09 CZK
10000 MNT58.18 CZK

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