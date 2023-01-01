دولار نيوزيلندي إلى توغروغ منغولي

تحويل NZD إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٢٬٠٥٨٬٥٩٠٫٠٠ mnt

1.00000 NZD = 2058.59000 MNT

متوسط سعر صرف السوق عند 0:41 UTC
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NZD إلى MNT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 MNT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0654588.3041.436171.662690.9643518.3587
1GBP1.1528711.2284101.8091.655821.916981.1117721.1664
1USD0.938550.814067182.87951.347951.560550.905117.2309
1INR0.01132450.00982230.012065710.0162640.01882910.01092070.207903

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / التوغروغ المنغولي
1 NZD2058.59000 MNT
5 NZD10292.95000 MNT
10 NZD20585.90000 MNT
20 NZD41171.80000 MNT
50 NZD102929.50000 MNT
100 NZD205859.00000 MNT
250 NZD514647.50000 MNT
500 NZD1029295.00000 MNT
1000 NZD2058590.00000 MNT
2000 NZD4117180.00000 MNT
5000 NZD10292950.00000 MNT
10000 NZD20585900.00000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / دولار نيوزيلندي
1 MNT0.00049 NZD
5 MNT0.00243 NZD
10 MNT0.00486 NZD
20 MNT0.00972 NZD
50 MNT0.02429 NZD
100 MNT0.04858 NZD
250 MNT0.12144 NZD
500 MNT0.24288 NZD
1000 MNT0.48577 NZD
2000 MNT0.97154 NZD
5000 MNT2.42884 NZD
10000 MNT4.85769 NZD