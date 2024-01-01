1 توغروغ منغولي إلى كرونة نروجية

تحويل MNT إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1 mnt
0.00 nok

1.00000 MNT = 0.00311 NOK

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / كروني نرويجي
1 MNT0.00311 NOK
5 MNT0.01556 NOK
10 MNT0.03112 NOK
20 MNT0.06224 NOK
50 MNT0.15560 NOK
100 MNT0.31120 NOK
250 MNT0.77801 NOK
500 MNT1.55602 NOK
1000 MNT3.11204 NOK
2000 MNT6.22408 NOK
5000 MNT15.56020 NOK
10000 MNT31.12040 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / التوغروغ المنغولي
1 NOK321.33300 MNT
5 NOK1606.66500 MNT
10 NOK3213.33000 MNT
20 NOK6426.66000 MNT
50 NOK16066.65000 MNT
100 NOK32133.30000 MNT
250 NOK80333.25000 MNT
500 NOK160666.50000 MNT
1000 NOK321333.00000 MNT
2000 NOK642666.00000 MNT
5000 NOK1606665.00000 MNT
10000 NOK3213330.00000 MNT