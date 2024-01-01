20 توغروغ منغولي إلى يورو

تحويل MNT إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

20 mnt
0.01 eur

1.00000 MNT = 0.00027 EUR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / اليورو
1 MNT0.00027 EUR
5 MNT0.00136 EUR
10 MNT0.00273 EUR
20 MNT0.00546 EUR
50 MNT0.01364 EUR
100 MNT0.02729 EUR
250 MNT0.06822 EUR
500 MNT0.13643 EUR
1000 MNT0.27286 EUR
2000 MNT0.54573 EUR
5000 MNT1.36432 EUR
10000 MNT2.72864 EUR
معدلات التحويل اليورو / التوغروغ المنغولي
1 EUR3664.83000 MNT
5 EUR18324.15000 MNT
10 EUR36648.30000 MNT
20 EUR73296.60000 MNT
50 EUR183241.50000 MNT
100 EUR366483.00000 MNT
250 EUR916207.50000 MNT
500 EUR1832415.00000 MNT
1000 EUR3664830.00000 MNT
2000 EUR7329660.00000 MNT
5000 EUR18324150.00000 MNT
10000 EUR36648300.00000 MNT