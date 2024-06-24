تحويل USD إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

5 دولار أمريكي إلى توغروغ منغولي

5 usd
16,892.30 mnt

$1.000 USD = ₮3,378 MNT

Mid-market exchange rate at 01:57
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63811.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7040.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4960.974116.55510.6830.5775.29913.216

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / التوغروغ المنغولي
1 USD٣٬٣٧٨٫٤٦٠٠٠ MNT
5 USD١٦٬٨٩٢٫٣٠٠٠٠ MNT
10 USD٣٣٬٧٨٤٫٦٠٠٠٠ MNT
20 USD٦٧٬٥٦٩٫٢٠٠٠٠ MNT
50 USD١٦٨٬٩٢٣٫٠٠٠٠٠ MNT
100 USD٣٣٧٬٨٤٦٫٠٠٠٠٠ MNT
250 USD٨٤٤٬٦١٥٫٠٠٠٠٠ MNT
500 USD١٬٦٨٩٬٢٣٠٫٠٠٠٠٠ MNT
1000 USD٣٬٣٧٨٬٤٦٠٫٠٠٠٠٠ MNT
2000 USD٦٬٧٥٦٬٩٢٠٫٠٠٠٠٠ MNT
5000 USD١٦٬٨٩٢٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ MNT
10000 USD٣٣٬٧٨٤٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / دولار أمريكي
1 MNT٠٫٠٠٠٣٠ USD
5 MNT٠٫٠٠١٤٨ USD
10 MNT٠٫٠٠٢٩٦ USD
20 MNT٠٫٠٠٥٩٢ USD
50 MNT٠٫٠١٤٨٠ USD
100 MNT٠٫٠٢٩٦٠ USD
250 MNT٠٫٠٧٤٠٠ USD
500 MNT٠٫١٤٨٠٠ USD
1000 MNT٠٫٢٩٥٩٩ USD
2000 MNT٠٫٥٩١٩٩ USD
5000 MNT١٫٤٧٩٩٧ USD
10000 MNT٢٫٩٥٩٩٣ USD