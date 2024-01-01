Yeni İsrail şekelinden Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile ILS → MNT çevirin

1.000 ils
929.092 mnt

1.00000 ILS = 929.09200 MNT

06:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.073189.08231.453251.652830.9494418.3348
1 GBP1.1714111.25705104.3531.702361.936161.1121821.4777
1 USD0.93190.795513183.0141.354251.540240.8847517.0858
1 INR0.01122560.009582880.012046210.01631350.0185540.01065780.205818

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Yeni İsrail şekelinden Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Moğol Tugriki
1 ILS929.09200 MNT
5 ILS4645.46000 MNT
10 ILS9290.92000 MNT
20 ILS18581.84000 MNT
50 ILS46454.60000 MNT
100 ILS92909.20000 MNT
250 ILS232273.00000 MNT
500 ILS464546.00000 MNT
1000 ILS929092.00000 MNT
2000 ILS1858184.00000 MNT
5000 ILS4645460.00000 MNT
10000 ILS9290920.00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Yeni İsrail Şekeli
1 MNT0.00108 ILS
5 MNT0.00538 ILS
10 MNT0.01076 ILS
20 MNT0.02153 ILS
50 MNT0.05382 ILS
100 MNT0.10763 ILS
250 MNT0.26908 ILS
500 MNT0.53816 ILS
1000 MNT1.07632 ILS
2000 MNT2.15264 ILS
5000 MNT5.38160 ILS
10000 MNT10.76320 ILS