Bulgar levasından Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile BGN → MNT çevirin

1.000 bgn
1.835.900 mnt

1,000 BGN = 1.836 MNT

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,941,6841,3771,5471,3620,80318,862
1 EUR1,06411,7921,4661,6471,4490,85520,071
1 NZD0,5940,55810,8180,9190,8080,47711,198
1 CAD0,7260,6821,22311,1230,9880,58313,694

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Bulgar levasından Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Moğol Tugriki
1 BGN1.835,90000 MNT
5 BGN9.179,50000 MNT
10 BGN18.359,00000 MNT
20 BGN36.718,00000 MNT
50 BGN91.795,00000 MNT
100 BGN183.590,00000 MNT
250 BGN458.975,00000 MNT
500 BGN917.950,00000 MNT
1000 BGN1.835.900,00000 MNT
2000 BGN3.671.800,00000 MNT
5000 BGN9.179.500,00000 MNT
10000 BGN18.359.000,00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Bulgar Levası
1 MNT0,00054 BGN
5 MNT0,00272 BGN
10 MNT0,00545 BGN
20 MNT0,01089 BGN
50 MNT0,02723 BGN
100 MNT0,05447 BGN
250 MNT0,13617 BGN
500 MNT0,27235 BGN
1000 MNT0,54469 BGN
2000 MNT1,08939 BGN
5000 MNT2,72346 BGN
10000 MNT5,44693 BGN