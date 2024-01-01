100 Bulgar levasından Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile BGN → MNT çevirin

100 bgn
187.015 mnt

1,000лв BGN = 1.870₮ MNT

23:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → MNTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.890,55001.890,5500
Düşük1.857,07001.844,3400
Ortalama1.876,04431.867,3236
Değişim0.50%1.01%
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1 BGN → MNT istatistikleri

BGN → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.890,5500, en düşük 1.857,0700 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.876,0443 oldu. BGN → MNT kurundaki değişiklik 0.50 değerindeydi.

BGN → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.890,5500, en düşük 1.844,3400 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.867,3236 oldu. BGN → MNT kurundaki değişiklik 1.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3360,77818,21
1 EUR1,08211,8181,4941,6541,4470,84219,711
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7960,46310,841
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9680,56313,189

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Moğol Tugriki
1 BGN1.870,15000 MNT
5 BGN9.350,75000 MNT
10 BGN18.701,50000 MNT
20 BGN37.403,00000 MNT
50 BGN93.507,50000 MNT
100 BGN187.015,00000 MNT
250 BGN467.537,50000 MNT
500 BGN935.075,00000 MNT
1000 BGN1.870.150,00000 MNT
2000 BGN3.740.300,00000 MNT
5000 BGN9.350.750,00000 MNT
10000 BGN18.701.500,00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Bulgar Levası
1 MNT0,00053 BGN
5 MNT0,00267 BGN
10 MNT0,00535 BGN
20 MNT0,01069 BGN
50 MNT0,02674 BGN
100 MNT0,05347 BGN
250 MNT0,13368 BGN
500 MNT0,26736 BGN
1000 MNT0,53472 BGN
2000 MNT1,06943 BGN
5000 MNT2,67358 BGN
10000 MNT5,34716 BGN