10 توغروغ منغولي إلى يوان صيني

تحويل MNT إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

10 mnt
0.02 cny

1.00000 MNT = 0.00213 CNY

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Chinese Yuan RMB
1 MNT0.00213 CNY
5 MNT0.01064 CNY
10 MNT0.02129 CNY
20 MNT0.04257 CNY
50 MNT0.10643 CNY
100 MNT0.21286 CNY
250 MNT0.53215 CNY
500 MNT1.06429 CNY
1000 MNT2.12859 CNY
2000 MNT4.25718 CNY
5000 MNT10.64295 CNY
10000 MNT21.28590 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / التوغروغ المنغولي
1 CNY469.79500 MNT
5 CNY2348.97500 MNT
10 CNY4697.95000 MNT
20 CNY9395.90000 MNT
50 CNY23489.75000 MNT
100 CNY46979.50000 MNT
250 CNY117448.75000 MNT
500 CNY234897.50000 MNT
1000 CNY469795.00000 MNT
2000 CNY939590.00000 MNT
5000 CNY2348975.00000 MNT
10000 CNY4697950.00000 MNT