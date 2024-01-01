1 يوان صيني إلى توغروغ منغولي

تحويل CNY إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

1 cny
470.84 mnt

¥1.000 CNY = ₮470.8 MNT

Mid-market exchange rate at 09:36
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CNY إلى MNT مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3730.9150.7841.51683.9641.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.770.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10561.1740.965
1 EUR1.0938.5181.510.8571.65791.7351.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / التوغروغ المنغولي
1 CNY٤٧٠٫٨٤٢٠٠ MNT
5 CNY٢٬٣٥٤٫٢١٠٠٠ MNT
10 CNY٤٬٧٠٨٫٤٢٠٠٠ MNT
20 CNY٩٬٤١٦٫٨٤٠٠٠ MNT
50 CNY٢٣٬٥٤٢٫١٠٠٠٠ MNT
100 CNY٤٧٬٠٨٤٫٢٠٠٠٠ MNT
250 CNY١١٧٬٧١٠٫٥٠٠٠٠ MNT
500 CNY٢٣٥٬٤٢١٫٠٠٠٠٠ MNT
1000 CNY٤٧٠٬٨٤٢٫٠٠٠٠٠ MNT
2000 CNY٩٤١٬٦٨٤٫٠٠٠٠٠ MNT
5000 CNY٢٬٣٥٤٬٢١٠٫٠٠٠٠٠ MNT
10000 CNY٤٬٧٠٨٬٤٢٠٫٠٠٠٠٠ MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Chinese Yuan RMB
1 MNT٠٫٠٠٢١٢ CNY
5 MNT٠٫٠١٠٦٢ CNY
10 MNT٠٫٠٢١٢٤ CNY
20 MNT٠٫٠٤٢٤٨ CNY
50 MNT٠٫١٠٦١٩ CNY
100 MNT٠٫٢١٢٣٩ CNY
250 MNT٠٫٥٣٠٩٦ CNY
500 MNT١٫٠٦١٩٣ CNY
1000 MNT٢٫١٢٣٨٥ CNY
2000 MNT٤٫٢٤٧٧٠ CNY
5000 MNT١٠٫٦١٩٢٥ CNY
10000 MNT٢١٫٢٣٨٥٠ CNY