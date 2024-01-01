10 توغروغ منغولي إلى بيزو تشيلي

تحويل MNT إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

10 mnt
3 clp

1.00000 MNT = 0.28544 CLP

Mid-market exchange rate at 21:43
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugriks

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Chilean Peso
1 MNT0.28544 CLP
5 MNT1.42718 CLP
10 MNT2.85436 CLP
20 MNT5.70872 CLP
50 MNT14.27180 CLP
100 MNT28.54360 CLP
250 MNT71.35900 CLP
500 MNT142.71800 CLP
1000 MNT285.43600 CLP
2000 MNT570.87200 CLP
5000 MNT1427.18000 CLP
10000 MNT2854.36000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / التوغروغ المنغولي
1 CLP3.50341 MNT
5 CLP17.51705 MNT
10 CLP35.03410 MNT
20 CLP70.06820 MNT
50 CLP175.17050 MNT
100 CLP350.34100 MNT
250 CLP875.85250 MNT
500 CLP1751.70500 MNT
1000 CLP3503.41000 MNT
2000 CLP7006.82000 MNT
5000 CLP17517.05000 MNT
10000 CLP35034.10000 MNT