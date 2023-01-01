بيزو تشيلي إلى بير إثيوبي

تحويل CLP إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٦٢٫٦٠ etb

1.00000 CLP = 0.06260 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 7:43 UTC
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CLP إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.064688.48961.43711.660840.96518.1849
1GBP1.15511.2297102.2131.659971.918411.1145821.005
1USD0.93930.813206183.121.34991.560060.906317.0814
1INR0.01130080.009783520.012030810.01624040.01876880.01090350.205503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / البر الإثيوبي
1 CLP0.06260 ETB
5 CLP0.31301 ETB
10 CLP0.62601 ETB
20 CLP1.25202 ETB
50 CLP3.13006 ETB
100 CLP6.26012 ETB
250 CLP15.65030 ETB
500 CLP31.30060 ETB
1000 CLP62.60120 ETB
2000 CLP125.20240 ETB
5000 CLP313.00600 ETB
10000 CLP626.01200 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Chilean Peso
1 ETB15.97410 CLP
5 ETB79.87050 CLP
10 ETB159.74100 CLP
20 ETB319.48200 CLP
50 ETB798.70500 CLP
100 ETB1597.41000 CLP
250 ETB3993.52500 CLP
500 ETB7987.05000 CLP
1000 ETB15974.10000 CLP
2000 ETB31948.20000 CLP
5000 ETB79870.50000 CLP
10000 ETB159741.00000 CLP