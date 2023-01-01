ألف بيزو تشيلي إلى بير إثيوبي

تحويل CLP إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
64.84 etb

1.00000 CLP = 0.06484 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 13:51 UTC
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CLP إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.0889.33521.467721.670790.9551518.5142
1GBP1.1696611.26325104.4931.716761.954291.117221.6556
1USD0.92590.791609182.71781.3591.547030.884417.1428
1INR0.01119380.009570.012089310.01642940.01870250.01069180.207244

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / البر الإثيوبي
1 CLP0.06484 ETB
5 CLP0.32419 ETB
10 CLP0.64837 ETB
20 CLP1.29675 ETB
50 CLP3.24187 ETB
100 CLP6.48373 ETB
250 CLP16.20932 ETB
500 CLP32.41865 ETB
1000 CLP64.83730 ETB
2000 CLP129.67460 ETB
5000 CLP324.18650 ETB
10000 CLP648.37300 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Chilean Peso
1 ETB15.42320 CLP
5 ETB77.11600 CLP
10 ETB154.23200 CLP
20 ETB308.46400 CLP
50 ETB771.16000 CLP
100 ETB1542.32000 CLP
250 ETB3855.80000 CLP
500 ETB7711.60000 CLP
1000 ETB15423.20000 CLP
2000 ETB30846.40000 CLP
5000 ETB77116.00000 CLP
10000 ETB154232.00000 CLP