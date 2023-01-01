10 بيزو تشيلي إلى بير إثيوبي

تحويل CLP إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

10 clp
0.65 etb

1.00000 CLP = 0.06484 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 13:51 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CLP إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 ETB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.0799589.33221.467651.670840.95518.5228
1GBP1.1697311.2633104.4991.716821.954511.1170921.6675
1USD0.925950.791578182.71881.3591.547150.884317.1515
1INR0.01119420.00956950.012089210.01642920.01870370.01069040.207347

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / البر الإثيوبي
1 CLP0.06484 ETB
5 CLP0.32421 ETB
10 CLP0.64841 ETB
20 CLP1.29682 ETB
50 CLP3.24206 ETB
100 CLP6.48411 ETB
250 CLP16.21027 ETB
500 CLP32.42055 ETB
1000 CLP64.84110 ETB
2000 CLP129.68220 ETB
5000 CLP324.20550 ETB
10000 CLP648.41100 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Chilean Peso
1 ETB15.42230 CLP
5 ETB77.11150 CLP
10 ETB154.22300 CLP
20 ETB308.44600 CLP
50 ETB771.11500 CLP
100 ETB1542.23000 CLP
250 ETB3855.57500 CLP
500 ETB7711.15000 CLP
1000 ETB15422.30000 CLP
2000 ETB30844.60000 CLP
5000 ETB77111.50000 CLP
10000 ETB154223.00000 CLP