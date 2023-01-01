بيزو تشيلي إلى دينار كويتي

تحويل CLP إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
0.350 kwd

1.00000 CLP = 0.00035 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:47 UTC
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CLP إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.065188.55511.437571.661490.965118.2092
1GBP1.1551311.2303102.291.660541.91921.1148221.0335
1USD0.93890.81281183.14251.34971.559940.906117.0962
1INR0.01129240.009776110.012027510.01623360.01876230.01089820.205625

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Kuwaiti Dinar
1 CLP0.00035 KWD
5 CLP0.00175 KWD
10 CLP0.00350 KWD
20 CLP0.00700 KWD
50 CLP0.01749 KWD
100 CLP0.03498 KWD
250 CLP0.08746 KWD
500 CLP0.17492 KWD
1000 CLP0.34984 KWD
2000 CLP0.69968 KWD
5000 CLP1.74920 KWD
10000 CLP3.49839 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Chilean Peso
1 KWD2858.46000 CLP
5 KWD14292.30000 CLP
10 KWD28584.60000 CLP
20 KWD57169.20000 CLP
50 KWD142923.00000 CLP
100 KWD285846.00000 CLP
250 KWD714615.00000 CLP
500 KWD1429230.00000 CLP
1000 KWD2858460.00000 CLP
2000 KWD5716920.00000 CLP
5000 KWD14292300.00000 CLP
10000 KWD28584600.00000 CLP