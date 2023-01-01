بيزو تشيلي إلى مانات أذربيجاني

تحويل CLP إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
1.92 azn

1.00000 CLP = 0.00192 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 7:39 UTC
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CLP إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.064788.49981.437031.660480.9643518.1862
1GBP1.1548711.2296102.2071.659591.917651.113721.0029
1USD0.939250.813273183.12181.34971.559580.90617.0811
1INR0.01129950.009784110.012030510.01623760.01876250.01089970.205495

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / مانات أذربيجان
1 CLP0.00192 AZN
5 CLP0.00962 AZN
10 CLP0.01924 AZN
20 CLP0.03849 AZN
50 CLP0.09622 AZN
100 CLP0.19245 AZN
250 CLP0.48112 AZN
500 CLP0.96225 AZN
1000 CLP1.92449 AZN
2000 CLP3.84898 AZN
5000 CLP9.62245 AZN
10000 CLP19.24490 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Chilean Peso
1 AZN519.61800 CLP
5 AZN2598.09000 CLP
10 AZN5196.18000 CLP
20 AZN10392.36000 CLP
50 AZN25980.90000 CLP
100 AZN51961.80000 CLP
250 AZN129904.50000 CLP
500 AZN259809.00000 CLP
1000 AZN519618.00000 CLP
2000 AZN1039236.00000 CLP
5000 AZN2598090.00000 CLP
10000 AZN5196180.00000 CLP