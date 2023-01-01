500 بيزو تشيلي إلى مانات أذربيجاني

تحويل CLP إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ clp
١٫٠٠ azn

1.00000 CLP = 0.00200 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 13:10 UTC
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CLP إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.080189.32561.468611.671460.955118.4975
1GBP1.1697311.26335104.4811.717781.955041.1172121.6358
1USD0.925850.791546182.70121.35971.547510.884317.1257
1INR0.0111950.009571160.012091710.01644110.0187120.01069270.207079

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / مانات أذربيجان
1 CLP0.00200 AZN
5 CLP0.00999 AZN
10 CLP0.01998 AZN
20 CLP0.03996 AZN
50 CLP0.09990 AZN
100 CLP0.19980 AZN
250 CLP0.49950 AZN
500 CLP0.99900 AZN
1000 CLP1.99800 AZN
2000 CLP3.99600 AZN
5000 CLP9.99000 AZN
10000 CLP19.98000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Chilean Peso
1 AZN500.50000 CLP
5 AZN2502.50000 CLP
10 AZN5005.00000 CLP
20 AZN10010.00000 CLP
50 AZN25025.00000 CLP
100 AZN50050.00000 CLP
250 AZN125125.00000 CLP
500 AZN250250.00000 CLP
1000 AZN500500.00000 CLP
2000 AZN1001000.00000 CLP
5000 AZN2502500.00000 CLP
10000 AZN5005000.00000 CLP