100 بيزو تشيلي إلى مانات أذربيجاني

تحويل CLP إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

100 clp
0.20 azn

1.00000 CLP = 0.00200 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 13:10 UTC
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CLP إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.0801589.33221.468631.671670.9552518.4948
1GBP1.1694511.2633104.4791.717651.955121.1171221.6307
1USD0.925750.791578182.70351.359651.547630.8843517.1224
1INR0.01119420.009571270.012091410.01644010.0187130.0106930.207034

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / مانات أذربيجان
1 CLP0.00200 AZN
5 CLP0.00999 AZN
10 CLP0.01998 AZN
20 CLP0.03996 AZN
50 CLP0.09991 AZN
100 CLP0.19981 AZN
250 CLP0.49953 AZN
500 CLP0.99906 AZN
1000 CLP1.99812 AZN
2000 CLP3.99624 AZN
5000 CLP9.99060 AZN
10000 CLP19.98120 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Chilean Peso
1 AZN500.47100 CLP
5 AZN2502.35500 CLP
10 AZN5004.71000 CLP
20 AZN10009.42000 CLP
50 AZN25023.55000 CLP
100 AZN50047.10000 CLP
250 AZN125117.75000 CLP
500 AZN250235.50000 CLP
1000 AZN500471.00000 CLP
2000 AZN1000942.00000 CLP
5000 AZN2502355.00000 CLP
10000 AZN5004710.00000 CLP