1 بيزو تشيلي إلى مانات أذربيجاني

تحويل CLP إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١ clp
٠٫٠٠ azn

1.00000 CLP = 0.00200 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 13:9 UTC
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CLP إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.080389.34111.468611.671770.955218.4965
1GBP1.1695911.26345104.4881.71761.95521.1171921.6323
1USD0.925650.791484182.70031.359451.547510.884317.1216
1INR0.01119310.009570510.012091910.01643830.01871220.01069280.207032

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / مانات أذربيجان
1 CLP0.00200 AZN
5 CLP0.00999 AZN
10 CLP0.01997 AZN
20 CLP0.03995 AZN
50 CLP0.09987 AZN
100 CLP0.19974 AZN
250 CLP0.49936 AZN
500 CLP0.99871 AZN
1000 CLP1.99742 AZN
2000 CLP3.99484 AZN
5000 CLP9.98710 AZN
10000 CLP19.97420 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Chilean Peso
1 AZN500.64700 CLP
5 AZN2503.23500 CLP
10 AZN5006.47000 CLP
20 AZN10012.94000 CLP
50 AZN25032.35000 CLP
100 AZN50064.70000 CLP
250 AZN125161.75000 CLP
500 AZN250323.50000 CLP
1000 AZN500647.00000 CLP
2000 AZN1001294.00000 CLP
5000 AZN2503235.00000 CLP
10000 AZN5006470.00000 CLP