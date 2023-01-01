بيزو تشيلي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل CLP إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٢٫٠٨ bam

1.00000 CLP = 0.00208 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 7:39 UTC
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CLP إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.064788.49981.437031.660480.9643518.1862
1GBP1.1548711.2296102.2071.659591.917651.113721.0029
1USD0.939250.813273183.12181.34971.559580.90617.0811
1INR0.01129950.009784110.012030510.01623760.01876250.01089970.205495

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 CLP0.00208 BAM
5 CLP0.01042 BAM
10 CLP0.02084 BAM
20 CLP0.04169 BAM
50 CLP0.10422 BAM
100 CLP0.20844 BAM
250 CLP0.52110 BAM
500 CLP1.04220 BAM
1000 CLP2.08439 BAM
2000 CLP4.16878 BAM
5000 CLP10.42195 BAM
10000 CLP20.84390 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Chilean Peso
1 BAM479.75600 CLP
5 BAM2398.78000 CLP
10 BAM4797.56000 CLP
20 BAM9595.12000 CLP
50 BAM23987.80000 CLP
100 BAM47975.60000 CLP
250 BAM119939.00000 CLP
500 BAM239878.00000 CLP
1000 BAM479756.00000 CLP
2000 BAM959512.00000 CLP
5000 BAM2398780.00000 CLP
10000 BAM4797560.00000 CLP