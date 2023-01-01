5000 بيزو تشيلي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل CLP إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

5000 clp
10.66 bam

1.00000 CLP = 0.00213 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 13:12 UTC
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CLP إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080289.33631.468591.671490.955218.4991
1GBP1.1694511.2632104.4711.717381.954661.1170621.6331
1USD0.925750.79164182.70351.359551.547390.884317.1256
1INR0.01119370.009572030.012091410.01643880.01871010.01069240.207072

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 CLP0.00213 BAM
5 CLP0.01066 BAM
10 CLP0.02133 BAM
20 CLP0.04266 BAM
50 CLP0.10664 BAM
100 CLP0.21328 BAM
250 CLP0.53319 BAM
500 CLP1.06639 BAM
1000 CLP2.13278 BAM
2000 CLP4.26556 BAM
5000 CLP10.66390 BAM
10000 CLP21.32780 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Chilean Peso
1 BAM468.87200 CLP
5 BAM2344.36000 CLP
10 BAM4688.72000 CLP
20 BAM9377.44000 CLP
50 BAM23443.60000 CLP
100 BAM46887.20000 CLP
250 BAM117218.00000 CLP
500 BAM234436.00000 CLP
1000 BAM468872.00000 CLP
2000 BAM937744.00000 CLP
5000 BAM2344360.00000 CLP
10000 BAM4688720.00000 CLP