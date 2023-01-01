100 بيزو تشيلي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل CLP إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ clp
٠٫٢١ bam

1.00000 CLP = 0.00213 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 13:10 UTC
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CLP إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.080189.32561.468611.671460.955118.4975
1GBP1.1697311.26335104.4811.717781.955041.1172121.6358
1USD0.925850.791546182.70121.35971.547510.884317.1257
1INR0.0111950.009571160.012091710.01644110.0187120.01069270.207079

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 CLP0.00213 BAM
5 CLP0.01067 BAM
10 CLP0.02133 BAM
20 CLP0.04267 BAM
50 CLP0.10666 BAM
100 CLP0.21333 BAM
250 CLP0.53332 BAM
500 CLP1.06664 BAM
1000 CLP2.13328 BAM
2000 CLP4.26656 BAM
5000 CLP10.66640 BAM
10000 CLP21.33280 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Chilean Peso
1 BAM468.76200 CLP
5 BAM2343.81000 CLP
10 BAM4687.62000 CLP
20 BAM9375.24000 CLP
50 BAM23438.10000 CLP
100 BAM46876.20000 CLP
250 BAM117190.50000 CLP
500 BAM234381.00000 CLP
1000 BAM468762.00000 CLP
2000 BAM937524.00000 CLP
5000 BAM2343810.00000 CLP
10000 BAM4687620.00000 CLP