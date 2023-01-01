بيزو تشيلي إلى جنيه مصري

تحويل CLP إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
34.98 egp

1.00000 CLP = 0.03498 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:16 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CLP إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 EGP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.064688.48961.43711.660840.96518.1849
1GBP1.15511.2297102.2131.659971.918411.1145821.005
1USD0.93930.813206183.121.34991.560060.906317.0814
1INR0.01130080.009783520.012030810.01624040.01876880.01090350.205503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيزو تشيلي

CLP إلى USD

CLP إلى GBP

CLP إلى CAD

CLP إلى SGD

CLP إلى EUR

CLP إلى AUD

CLP إلى MXN

CLP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / جنيه مصري
1 CLP0.03498 EGP
5 CLP0.17490 EGP
10 CLP0.34980 EGP
20 CLP0.69961 EGP
50 CLP1.74902 EGP
100 CLP3.49805 EGP
250 CLP8.74512 EGP
500 CLP17.49025 EGP
1000 CLP34.98050 EGP
2000 CLP69.96100 EGP
5000 CLP174.90250 EGP
10000 CLP349.80500 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Chilean Peso
1 EGP28.58740 CLP
5 EGP142.93700 CLP
10 EGP285.87400 CLP
20 EGP571.74800 CLP
50 EGP1429.37000 CLP
100 EGP2858.74000 CLP
250 EGP7146.85000 CLP
500 EGP14293.70000 CLP
1000 EGP28587.40000 CLP
2000 EGP57174.80000 CLP
5000 EGP142937.00000 CLP
10000 EGP285874.00000 CLP