بيزو تشيلي إلى دولار بليزي

تحويل CLP إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٢٫٢٨ bzd

1.00000 CLP = 0.00228 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.064988.51331.437241.66040.9646518.1875
1GBP1.1549311.22985102.2241.659871.91761.1141121.0047
1USD0.939050.813107183.11891.349651.559210.9057517.0791
1INR0.01129770.009782460.01203110.01623760.01875880.0108970.205478

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار بليز
1 CLP0.00228 BZD
5 CLP0.01141 BZD
10 CLP0.02282 BZD
20 CLP0.04564 BZD
50 CLP0.11409 BZD
100 CLP0.22819 BZD
250 CLP0.57047 BZD
500 CLP1.14094 BZD
1000 CLP2.28188 BZD
2000 CLP4.56376 BZD
5000 CLP11.40940 BZD
10000 CLP22.81880 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / Chilean Peso
1 BZD438.23500 CLP
5 BZD2191.17500 CLP
10 BZD4382.35000 CLP
20 BZD8764.70000 CLP
50 BZD21911.75000 CLP
100 BZD43823.50000 CLP
250 BZD109558.75000 CLP
500 BZD219117.50000 CLP
1000 BZD438235.00000 CLP
2000 BZD876470.00000 CLP
5000 BZD2191175.00000 CLP
10000 BZD4382350.00000 CLP