10 بيزو تشيلي إلى دولار بليزي

تحويل CLP إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ clp
٠٫٠٢ bzd

1.00000 CLP = 0.00237 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:36 UTC
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CLP إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.0802589.34451.468061.671310.955218.5047
1GBP1.1697311.26365104.5131.71731.955061.1173221.6463
1USD0.925750.791358182.70721.3591.547150.8842517.13
1INR0.01119260.009568190.012090810.01643150.01870630.01069130.207116

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار بليز
1 CLP0.00237 BZD
5 CLP0.01184 BZD
10 CLP0.02368 BZD
20 CLP0.04736 BZD
50 CLP0.11840 BZD
100 CLP0.23681 BZD
250 CLP0.59202 BZD
500 CLP1.18403 BZD
1000 CLP2.36807 BZD
2000 CLP4.73614 BZD
5000 CLP11.84035 BZD
10000 CLP23.68070 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / Chilean Peso
1 BZD422.28500 CLP
5 BZD2111.42500 CLP
10 BZD4222.85000 CLP
20 BZD8445.70000 CLP
50 BZD21114.25000 CLP
100 BZD42228.50000 CLP
250 BZD105571.25000 CLP
500 BZD211142.50000 CLP
1000 BZD422285.00000 CLP
2000 BZD844570.00000 CLP
5000 BZD2111425.00000 CLP
10000 BZD4222850.00000 CLP