1 بيزو تشيلي إلى دولار بليزي

تحويل CLP إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

1 clp
0.00 bzd

1.00000 CLP = 0.00237 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:26 UTC
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CLP إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.080289.34031.468321.671750.955118.4906
1GBP1.1695911.2634104.4921.717341.955271.1170821.6266
1USD0.925750.791515182.70721.35931.547630.8842517.1178
1INR0.01119320.009570090.012090810.01643510.01871210.01069130.206969

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار بليز
1 CLP0.00237 BZD
5 CLP0.01184 BZD
10 CLP0.02369 BZD
20 CLP0.04738 BZD
50 CLP0.11845 BZD
100 CLP0.23689 BZD
250 CLP0.59223 BZD
500 CLP1.18445 BZD
1000 CLP2.36890 BZD
2000 CLP4.73780 BZD
5000 CLP11.84450 BZD
10000 CLP23.68900 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / Chilean Peso
1 BZD422.13600 CLP
5 BZD2110.68000 CLP
10 BZD4221.36000 CLP
20 BZD8442.72000 CLP
50 BZD21106.80000 CLP
100 BZD42213.60000 CLP
250 BZD105534.00000 CLP
500 BZD211068.00000 CLP
1000 BZD422136.00000 CLP
2000 BZD844272.00000 CLP
5000 BZD2110680.00000 CLP
10000 BZD4221360.00000 CLP