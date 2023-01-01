بيزو تشيلي إلى شلن تنزاني

تحويل CLP إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٢٬٨٣٥٫٨٠ tzs

1.00000 CLP = 2.83580 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 7:24 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CLP إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 TZS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065288.54561.436951.661260.964118.1998
1GBP1.1554711.23085102.3151.660421.91961.1139921.0301
1USD0.93880.812447183.12581.3491.559580.905117.0858
1INR0.01129360.00977370.0120310.01622840.01876160.01088830.205541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيزو تشيلي

CLP إلى USD

CLP إلى GBP

CLP إلى CAD

CLP إلى SGD

CLP إلى EUR

CLP إلى AUD

CLP إلى MXN

CLP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / الشلن التنزاني
1 CLP2.83580 TZS
5 CLP14.17900 TZS
10 CLP28.35800 TZS
20 CLP56.71600 TZS
50 CLP141.79000 TZS
100 CLP283.58000 TZS
250 CLP708.95000 TZS
500 CLP1417.90000 TZS
1000 CLP2835.80000 TZS
2000 CLP5671.60000 TZS
5000 CLP14179.00000 TZS
10000 CLP28358.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Chilean Peso
1 TZS0.35263 CLP
5 TZS1.76317 CLP
10 TZS3.52635 CLP
20 TZS7.05270 CLP
50 TZS17.63175 CLP
100 TZS35.26350 CLP
250 TZS88.15875 CLP
500 TZS176.31750 CLP
1000 TZS352.63500 CLP
2000 TZS705.27000 CLP
5000 TZS1763.17500 CLP
10000 TZS3526.35000 CLP