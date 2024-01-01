Şili pesosundan Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile CLP → TZS çevirin

1.000 clp
2.655,89 tzs

1,000 CLP = 2,656 TZS

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Şili pesosundan Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CLP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CLP → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Şili pesosu için en iyi döviz çiftleri

CLP → USD

CLP → GBP

CLP → CAD

CLP → SGD

CLP → EUR

CLP → AUD

CLP → MXN

CLP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Şili Pesosu / Tanzanya Şilini
1 CLP2,65589 TZS
5 CLP13,27945 TZS
10 CLP26,55890 TZS
20 CLP53,11780 TZS
50 CLP132,79450 TZS
100 CLP265,58900 TZS
250 CLP663,97250 TZS
500 CLP1.327,94500 TZS
1000 CLP2.655,89000 TZS
2000 CLP5.311,78000 TZS
5000 CLP13.279,45000 TZS
10000 CLP26.558,90000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Şili Pesosu
1 TZS0,37652 CLP
5 TZS1,88260 CLP
10 TZS3,76521 CLP
20 TZS7,53042 CLP
50 TZS18,82605 CLP
100 TZS37,65210 CLP
250 TZS94,13025 CLP
500 TZS188,26050 CLP
1000 TZS376,52100 CLP
2000 TZS753,04200 CLP
5000 TZS1.882,60500 CLP
10000 TZS3.765,21000 CLP