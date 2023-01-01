بيزو تشيلي إلى بيزو فلبيني

تحويل CLP إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٦٤٫٣٨ php

1.00000 CLP = 0.06438 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:51 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CLP إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 PHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0655588.56651.437641.661550.964718.2053
1GBP1.15511.2307102.2931.660461.919071.1142321.027
1USD0.93850.812546183.11811.34921.559330.905317.0854
1INR0.0112910.00977580.012031110.01623230.01876040.01089170.205556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيزو تشيلي

CLP إلى USD

CLP إلى GBP

CLP إلى CAD

CLP إلى SGD

CLP إلى EUR

CLP إلى AUD

CLP إلى MXN

CLP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / Philippine Peso
1 CLP0.06438 PHP
5 CLP0.32192 PHP
10 CLP0.64383 PHP
20 CLP1.28766 PHP
50 CLP3.21915 PHP
100 CLP6.43831 PHP
250 CLP16.09577 PHP
500 CLP32.19155 PHP
1000 CLP64.38310 PHP
2000 CLP128.76620 PHP
5000 CLP321.91550 PHP
10000 CLP643.83100 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Chilean Peso
1 PHP15.53200 CLP
5 PHP77.66000 CLP
10 PHP155.32000 CLP
20 PHP310.64000 CLP
50 PHP776.60000 CLP
100 PHP1553.20000 CLP
250 PHP3883.00000 CLP
500 PHP7766.00000 CLP
1000 PHP15532.00000 CLP
2000 PHP31064.00000 CLP
5000 PHP77660.00000 CLP
10000 PHP155320.00000 CLP