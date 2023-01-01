10 بيزو تشيلي إلى بيزو فلبيني

تحويل CLP إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ clp
٠٫٦٦ php

1.00000 CLP = 0.06619 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:8 UTC
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CLP إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.078889.25511.466951.670490.954518.5267
1GBP1.1698611.2621104.421.71621.954321.1166421.6745
1USD0.926950.79233182.73551.35981.548470.884817.1734
1INR0.01120380.009576670.012086710.01643550.01871590.01069430.20757

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Philippine Peso
1 CLP0.06619 PHP
5 CLP0.33095 PHP
10 CLP0.66189 PHP
20 CLP1.32378 PHP
50 CLP3.30946 PHP
100 CLP6.61892 PHP
250 CLP16.54730 PHP
500 CLP33.09460 PHP
1000 CLP66.18920 PHP
2000 CLP132.37840 PHP
5000 CLP330.94600 PHP
10000 CLP661.89200 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Chilean Peso
1 PHP15.10820 CLP
5 PHP75.54100 CLP
10 PHP151.08200 CLP
20 PHP302.16400 CLP
50 PHP755.41000 CLP
100 PHP1510.82000 CLP
250 PHP3777.05000 CLP
500 PHP7554.10000 CLP
1000 PHP15108.20000 CLP
2000 PHP30216.40000 CLP
5000 PHP75541.00000 CLP
10000 PHP151082.00000 CLP