500 بيزو فلبيني إلى بيزو تشيلي

تحويل PHP إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ php
٧٬٨١١ clp

1.00000 PHP = 15.62170 CLP

Mid-market exchange rate at 00:06
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365950.932251.534920.808441309.42149.5157.30125
1CAD0.73209110.6824751.12370.591852958.615109.4595.34518
1EUR1.07271.4652511.646510.867251404.61160.3857.83205
1AUD0.65150.8899160.60734610.526699853.08797.4094.75676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Chilean Peso
1 PHP15.62170 CLP
5 PHP78.10850 CLP
10 PHP156.21700 CLP
20 PHP312.43400 CLP
50 PHP781.08500 CLP
100 PHP1562.17000 CLP
250 PHP3905.42500 CLP
500 PHP7810.85000 CLP
1000 PHP15621.70000 CLP
2000 PHP31243.40000 CLP
5000 PHP78108.50000 CLP
10000 PHP156217.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Philippine Peso
1 CLP0.06401 PHP
5 CLP0.32007 PHP
10 CLP0.64013 PHP
20 CLP1.28027 PHP
50 CLP3.20066 PHP
100 CLP6.40133 PHP
250 CLP16.00333 PHP
500 CLP32.00665 PHP
1000 CLP64.01330 PHP
2000 CLP128.02660 PHP
5000 CLP320.06650 PHP
10000 CLP640.13300 PHP