بيزو تشيلي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل CLP إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
396.20 ars

1.00000 CLP = 0.39620 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 ARS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.064788.49981.437031.660480.9643518.1862
1GBP1.1548711.2296102.2071.659591.917651.113721.0029
1USD0.939250.813273183.12181.34971.559580.90617.0811
1INR0.01129950.009784110.012030510.01623760.01876250.01089970.205495

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Argentine Peso
1 CLP0.39620 ARS
5 CLP1.98098 ARS
10 CLP3.96196 ARS
20 CLP7.92392 ARS
50 CLP19.80980 ARS
100 CLP39.61960 ARS
250 CLP99.04900 ARS
500 CLP198.09800 ARS
1000 CLP396.19600 ARS
2000 CLP792.39200 ARS
5000 CLP1980.98000 ARS
10000 CLP3961.96000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Chilean Peso
1 ARS2.52400 CLP
5 ARS12.62000 CLP
10 ARS25.24000 CLP
20 ARS50.48000 CLP
50 ARS126.20000 CLP
100 ARS252.40000 CLP
250 ARS631.00000 CLP
500 ARS1262.00000 CLP
1000 ARS2524.00000 CLP
2000 ARS5048.00000 CLP
5000 ARS12620.00000 CLP
10000 ARS25240.00000 CLP