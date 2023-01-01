شيكل إسرائيلي جديد إلى بيزو أرجنتيني
تحويل ILS إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى بيزو أرجنتيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Argentine Peso
|1 ILS
|91.78580 ARS
|5 ILS
|458.92900 ARS
|10 ILS
|917.85800 ARS
|20 ILS
|1835.71600 ARS
|50 ILS
|4589.29000 ARS
|100 ILS
|9178.58000 ARS
|250 ILS
|22946.45000 ARS
|500 ILS
|45892.90000 ARS
|1000 ILS
|91785.80000 ARS
|2000 ILS
|183571.60000 ARS
|5000 ILS
|458929.00000 ARS
|10000 ILS
|917858.00000 ARS