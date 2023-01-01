شيكل إسرائيلي جديد إلى بيزو أرجنتيني

تحويل ILS إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٩١٬٧٨٥٫٨٠ ars

1.00000 ILS = 91.78580 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 14:52 UTC
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ILS إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 ARS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065988.61721.439071.661190.962918.3187
1GBP1.1527411.22875102.1561.658941.914981.1099721.1174
1USD0.93820.813835183.13841.35011.558480.903417.1861
1INR0.01128450.009788920.012028110.01623920.01874560.01086620.206717

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Argentine Peso
1 ILS91.78580 ARS
5 ILS458.92900 ARS
10 ILS917.85800 ARS
20 ILS1835.71600 ARS
50 ILS4589.29000 ARS
100 ILS9178.58000 ARS
250 ILS22946.45000 ARS
500 ILS45892.90000 ARS
1000 ILS91785.80000 ARS
2000 ILS183571.60000 ARS
5000 ILS458929.00000 ARS
10000 ILS917858.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Israeli New Sheqel
1 ARS0.01089 ILS
5 ARS0.05447 ILS
10 ARS0.10895 ILS
20 ARS0.21790 ILS
50 ARS0.54475 ILS
100 ARS1.08949 ILS
250 ARS2.72373 ILS
500 ARS5.44745 ILS
1000 ARS10.89490 ILS
2000 ARS21.78980 ILS
5000 ARS54.47450 ILS
10000 ARS108.94900 ILS