دولار أسترالي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل AUD إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
225265 ars

1.00000 AUD = 225.26500 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 23:53 UTC
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AUD إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 ARS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064988.30681.435221.654470.957918.2024
1GBP1.1574111.23255102.2091.661171.914941.1086821.0681
1USD0.939050.811326182.9251.347751.553640.899517.0931
1INR0.01132420.009783850.012059110.01625260.01873550.01084720.206127

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Argentine Peso
1 AUD225.26500 ARS
5 AUD1126.32500 ARS
10 AUD2252.65000 ARS
20 AUD4505.30000 ARS
50 AUD11263.25000 ARS
100 AUD22526.50000 ARS
250 AUD56316.25000 ARS
500 AUD112632.50000 ARS
1000 AUD225265.00000 ARS
2000 AUD450530.00000 ARS
5000 AUD1126325.00000 ARS
10000 AUD2252650.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / دولار أسترالي
1 ARS0.00444 AUD
5 ARS0.02220 AUD
10 ARS0.04439 AUD
20 ARS0.08878 AUD
50 ARS0.22196 AUD
100 ARS0.44392 AUD
250 ARS1.10980 AUD
500 ARS2.21961 AUD
1000 ARS4.43922 AUD
2000 ARS8.87844 AUD
5000 ARS22.19610 AUD
10000 ARS44.39220 AUD