فرنك سويسري إلى بيزو أرجنتيني

تحويل CHF إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
388975 ars

1.00000 CHF = 388.97500 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 2:7 UTC
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CHF إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 ARS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.064188.24051.434351.656570.957418.2209
1GBP1.1582811.2324102.1971.661211.918581.1089421.1028
1USD0.939850.811425182.9251.347951.556780.8997517.1233
1INR0.01133270.009785050.012059110.0162550.01877340.01085020.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Argentine Peso
1 CHF388.97500 ARS
5 CHF1944.87500 ARS
10 CHF3889.75000 ARS
20 CHF7779.50000 ARS
50 CHF19448.75000 ARS
100 CHF38897.50000 ARS
250 CHF97243.75000 ARS
500 CHF194487.50000 ARS
1000 CHF388975.00000 ARS
2000 CHF777950.00000 ARS
5000 CHF1944875.00000 ARS
10000 CHF3889750.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / الفرنك السويسري
1 ARS0.00257 CHF
5 ARS0.01285 CHF
10 ARS0.02571 CHF
20 ARS0.05142 CHF
50 ARS0.12854 CHF
100 ARS0.25709 CHF
250 ARS0.64271 CHF
500 ARS1.28543 CHF
1000 ARS2.57086 CHF
2000 ARS5.14172 CHF
5000 ARS12.85430 CHF
10000 ARS25.70860 CHF