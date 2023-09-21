ريال برازيلي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل BRL إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
71714.30 ars

1.00000 BRL = 71.71430 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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BRL إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 ARS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063888.43371.435121.659850.957218.2168
1GBP1.1578111.23165102.3871.661561.921751.1082621.0911
1USD0.940.811919183.131.349051.560310.899817.1243
1INR0.01130790.009766860.012029410.01622820.01876950.0108240.205994

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Argentine Peso
1 BRL71.71430 ARS
5 BRL358.57150 ARS
10 BRL717.14300 ARS
20 BRL1434.28600 ARS
50 BRL3585.71500 ARS
100 BRL7171.43000 ARS
250 BRL17928.57500 ARS
500 BRL35857.15000 ARS
1000 BRL71714.30000 ARS
2000 BRL143428.60000 ARS
5000 BRL358571.50000 ARS
10000 BRL717143.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / الريال البرازيلي
1 ARS0.01394 BRL
5 ARS0.06972 BRL
10 ARS0.13944 BRL
20 ARS0.27888 BRL
50 ARS0.69721 BRL
100 ARS1.39442 BRL
250 ARS3.48605 BRL
500 ARS6.97210 BRL
1000 ARS13.94420 BRL
2000 ARS27.88840 BRL
5000 ARS69.72100 BRL
10000 ARS139.44200 BRL