5 بيزو أرجنتيني إلى ريال برازيلي

تحويل ARS إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

٥ ars
٠٫٠٧ brl

1.00000 ARS = 0.01355 BRL

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / الريال البرازيلي
1 ARS0.01355 BRL
5 ARS0.06777 BRL
10 ARS0.13553 BRL
20 ARS0.27107 BRL
50 ARS0.67768 BRL
100 ARS1.35535 BRL
250 ARS3.38837 BRL
500 ARS6.77675 BRL
1000 ARS13.55350 BRL
2000 ARS27.10700 BRL
5000 ARS67.76750 BRL
10000 ARS135.53500 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Argentine Peso
1 BRL73.78150 ARS
5 BRL368.90750 ARS
10 BRL737.81500 ARS
20 BRL1475.63000 ARS
50 BRL3689.07500 ARS
100 BRL7378.15000 ARS
250 BRL18445.37500 ARS
500 BRL36890.75000 ARS
1000 BRL73781.50000 ARS
2000 BRL147563.00000 ARS
5000 BRL368907.50000 ARS
10000 BRL737815.00000 ARS